عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بايدن يشيد بتأثير العقوبات على روسيا: جعلت بوتين معزولا

الجمعة 1 أبريل 2022

الخليج 365

أشاد الرئيس الأمريكي جو بايدن بالعقوبات المفروضة على روسيا بعد العملية العسكرية في أوكرانيا، مشيرا إلى أنها تسببت في شل اقتصاد موسكو وسمحت للأوكرانيين بالدفاع عن بلدهم.



وقال الرئيس بايدن إن الرئيس الروسي أصبح معزولاً، ونرجح طرده لبعض من مستشاريه المقربين أو وضعهم تحت الإقامة الجبرية.

وأضاف "أنه منعزل على نفسه فيما يبدو وهناك بعض المؤشرات على أنه طرد بعض مستشاريه أو وضعهم قيد الإقامة الجبرية، لكنني لا أريد أن أعول على الأمر بثقة كبيرة في الوقت الراهن"، دون تقديم أدلة على ذلك.

وأعرب بايدن عن "شكوكه" في إعلان روسيا سحبا جزئيا لقواتها لتركيز هجومها في أوكرانيا على منطقة دونباس في شرق البلاد.