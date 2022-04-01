عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أوكرانيا تعلن مغادرة القوات الروسية لمحطة تشيرنوبيل

الجمعة 1 أبريل 2022

الخليج 365

أعلنت السلطات الأوكرانية مساء الخميس مغادرة القوات الروسية لمحطة تشيرنوبيل التي كانت تسيطر عليها منذ بدء العملية العسكرية في 24 فبراير.



وقالت الوكالة الحكومية الأوكرانية المكلفة بإدارة منطقة المحطة على فيسبوك "لم يعد هناك أشخاص أجانب داخل محطة تشيرنوبيل للطاقة النووية".

وأشارت الوكالة في وقت سابق إلى أن القوات الروسية بدأت مغادرة المحطة الواقعة على بعد نحو 100 كيلومتر شمالي كييف.

واتّهمت الوكالة القوات الروسية بأنّها أقدمت خلال مغادرتها المحطة على "نهب المباني وسرقة المعدّات وسواها من الأغراض الثمينة".

ومن جانبها، قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة، إنها تستعد لإرسال بعثة إلى منشآت تشرنوبيل بعد أن أبلغتها أوكرانيا بأن القوات الروسية التي تسيطر على الموقع انسحبت وأن من المرجح انسحاب القوات المتبقية أيضا.

وأضافت الوكالة في بيان "تجري الوكالة الدولية للطاقة الذرية مشاورات وثيقة مع السلطات الأوكرانية بشأن إرسال أول بعثة مساعدة ودعم من الوكالة إلى تشرنوبيل خلال الأيام القليلة المقبلة".