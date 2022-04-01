عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الرئيس التونسي: ما حدث أمس محاولة انقلابية فاشلة

الجمعة 1 أبريل 2022

الخليج 365

وصف الرئيس التونسي قيس سعيد، اجتماع نواب البرلمان المجمد أمس بأنه "محاولة انقلابية فاشلة".



واعتبر الرئيس التونسي "ما حدث أمس تآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي ومحاولة يائسة للمس بوحدة الدولة واستقلاليتها".

والأربعاء، أعلن سعيد قرار حل البرلمان استنادا إلى الفصل 72 من الدستور، وبعد تعمد 116 نائبا "مجمدين" منذ 25 يوليو/تموز 2021، عقد جلسة برلمانية والتصويت خلال جلسة عامة افتراضية على مشروع قانون يُلغي الاجراءات الاستثنائية والمراسيم الرئاسية المُعلن عنها، وتم التصويت عليه.

قرار الرئيس التونسي بحل مجلس نواب الشعب المجمد في الأساس منذ 8 أشهر جاء مشفوعا بما وصفه "محاولة انقلابية فاشلة وتآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي".

ولاقى القرار الرئاسي مساندة من أحزاب ومنظمات تونسية؛ حيث اعتبروه قرارا تاريخيا يضع حدا لمنظومة الإخوان الفاسدة.