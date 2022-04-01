شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على التشكيل الجديد للجنة تقييم دراما رمضان بالمجلس القومى لحقوق الإنسان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، إعادة تشكيل لجنة تحكيم الدراما الرمضانية المنبثقة عن لجنة الحقوق الثقافية بالمجلس والتى ترأسها الدكتورة نيڤين مسعد.

ويتولى رئاسة لجنة الدراما في تشكيلها الجديد الناقد طارق الشناوي، وتضم الفنانة لبنى عبد العزيز، والمخرج هاني لاشين، والكاتبة الصحفية كريمة كمال، والنقّاد ماجدة موريس وسيد محمود وعلا الشافعى وأندرو محسن.

وقالت الدكتورة نيفين مسعد، إن اللجنة سوف تقوم بمتابعة الأعمال الدرامية وتقييمها لدراسة مدى التعبير عن ثقافة حقوق الإنسان وفقا لضوابط ومعايير حقوق الإنسان، ويأتى ذلك انطلاقا من دور المجلس القومى فى نشر ثقافة حقوق الإنسان ولما للدراما التليفزيونية من دور هام فى تشكيل وعى الشعب المصرى بما يؤثر على هذه الثقافة سلبا أو إيجابيا ومدى التعبير عن ثقافة حقوق الإنسان .

ومن المقرر أن يتم توزيع جوائز المسلسلات الفائزة في حفل يقيمه المجلس القومي لحقوق الإنسان بعد نهاية شهر رمضان.