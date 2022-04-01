حريق هائل في كفر الزيات بالغربية.. والخسائر "تريلا" وسيارة نصف نقل

محمد اسماعيل - القاهرة - الغربية - مروة شاهين:

اندلع حريق هائل، مساء اليوم الخميس، في المنطقة الواقعة على امتداد بحر سيف في قرية إبيار التابعة لمركز ومدينة كفر الزيات، بمحافظة الغربية، ما تسبب في تفحم سيارة نقل ثقيل "تريلا"، وأخرى نصف نقل.

وتلقت مديرية أمن الغربية إخطارًا بنشوب حريق هائل في قرية إيبار التابعة لمركز كفر الزيات، وانتقلت الأجهزة المعنية لفحص البلاغ.

تبين من المعاينة الأولية، أن النيران أتت على محتويات إحدى المقاهي المجاورة، وتفحم سيارة نقل ثقيل "تريلا"، وأخرى نصف نقل، دون وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح.

حرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة للتحقيق في الواقعة.

كما شب حريق هائل، في توقيت متزامن داخل 3 منازل، بقرية الدلجمون، التابعة لمركز ومدينة كفر الزيات، بمحافظة الغربية، دون وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح، بسبب انفجار أسطوانة غاز.

وتبين من المعاينة الأولية، أن السبب وراء اندلاع الحريق، هو انفجار أسطوانة غاز، وأن النيران أتت على معظم محتويات 3 منازل، والخسائر مادية فقط، دون وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح.

وفي سياق منفصل اندلع حريق محدود داخل قرية بنوفر بمركز ومدينة كفر الزيات، بمحافظة الغربية، داخل إحدى العشش، وأكوام القمامة، الموجودة على شاطئ نهر النيل، دون وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح.