صور.. محافظ أسوان يتابع معدلات تنفيذ 7 مشروعات ضمن "حياة كريمة"

محمد اسماعيل - القاهرة - أسوان – إيهاب عمران:

تفقد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، اليوم الخميس، 7 مشروعات يجري العمل بها في قرية الكلح غربي مركز إدفو والتي تخدم نحو 70 ألف نسمة، وذلك لمتابعة سير العمل بهذه المشروعات.

ووجه اللواء أشرف عطية مسئولي جهاز التعمير والوحدة المحلية بعدم استلام أي مشروعات جرى الإنتهاء منها إلا بعد تلافي كافة الملاحظات سواء كانت كبيرة أو بسيطة، لاسيما أن الدولة خصصت اعتمادات مالية ضخمة بهدف رفع جودة الحياة وتحسين معيشة المواطنين في قرى حياة كريمة.

شدد المحافظ على ضرورة الالتزام بالتوقيتات والبرامج الزمنية لإنهاء هذه المشروعات طبقاً لما هو مخطط لها، بالإضافة إلى إنشاء ساحات إنتظار للمواطنين والسيارات بجوار المجمعات الخدمية والزراعية، على أن تكون مدعمة بالمقاعد والمظلات لحماية كبار السن والسيدات والأطفال من درجة الحرارة المرتفعة وتخفيف العبء عنهم.

استهل أشرف عطية جولته بتفقد مركز شباب كوم الأمير بنسبة تنفيذ 80% بتكلفة 6 ملايين جنيه وبمساحة 3 آلاف م2، ثم تفقد المحافظ مشروع إنشاء محطة رفع الصرف الصحى والتى تخدم أهالى كوم الأمير بطاقة 30 لتر/ثانية بتكلفة 20 مليون جنيه، كما تفقد عطية نقطة الإسعاف بمساحة 375 م2 وتسع سياراتي إسعاف وبنسبة تنفيذ 20%.

وعقب ذلك قام محافظ أسوان بتفقد مجمع الكلح الزراعى نموذج 1، نموذج 2، ومجمع ألبان، والذي جرى الانتهاء من أعمال تنفيذه بنسبة 95% بتكلفة 14.7 مليون جنيه.

كما تفقد اللواء أشرف عطية مجمع الخدمات بتكلفة إجمالية 9.8 مليون جنيه، فيما شملت جولة المحافظ تفقد مبنى الفرع الجديد للبنك الزراعى المصرى ضمن 4 فروع تم إنشاؤها وسيتم افتتاحها قريبا.

واختتم أشرف عطية جولته بتفقد مكتب بريد الكلح غرب والذى تم الانتهاء منه بنسبة 100% وبدأ التشغيل التجريبي له.