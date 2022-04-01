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بعد يوم من لقاء بايدن.. إصابة مدير الـ'سي آي إيه' بكورونا

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بغداد - ياسين صفوان - قالت وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية "سي آي إيه"، إن نتائج اختبار مدير الوكالة وليام بيرنز أظهرت إصابته بفيروس المستجد.
وجاء في بيان الوكالة أن بيرنز يعاني من "أعراض خفيفة ويعمل من المنزل"، فيما يتوقع عودته إلى المكتب بعد خمسة أيام والتأكد من اختبار كشف سلبي.

وأشارت الوكالة إلى أن بيرنز تم تطعيمه بشكل كامل وبالجرعات المعززة المطلوبة.


وكان بيرنز قابل الرئيس جو بايدن صباح الأربعاء في اجتماع حرص المشاركون فيه على التباعد، وارتدى فيه بيرنز قناع N-95.
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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