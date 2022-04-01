الإعلام الأمني تعلن مقتل ثلاثة 'إرهابيين' في حمرين

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت خلية الإعلام الأمني، الجمعة، مقتل ثلاثة "إرهابيين" في جبال حمرين بمحافظة كركوك.



وقالت الخلية في بيان، إنه "بعد التوكل على الله سبحانه وتعالى، ووفق خطة استخبارية دقيقة، تمكنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية من رصد ومتابعة تحركات مفرزة إرهابية خطرة في محافظة كركوك".



وأضافت أنه "بعد اكتمال المعلومات والعمل على مقاطعتها، وبالتنسيق مع خلية الاستهداف التابعة لقيادة العمليات المشتركة، نفذ الشجعان في طيران القوة الجوية ضربة دقيقه لمكان تواجد هذه المفرزه مزقت أشلاء ثلاثة إرهابيين في جبال حمرين بمحافظة كركوك".