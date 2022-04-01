شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. «المصريين الأحرار» يعقد المؤتمر العام السنوي ويستعرض تقريره المالي والحزبي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد حزب «المصريين الأحرار» بحضور ورئاسة الدكتور عصام خليل، المؤتمر العام السنوي في دور انعقاده العادي بالمقر الرئيسي للحزب بالمقر الرئيسي بشارع العروبة صلاح سالم، بعد اكتمال النصاب القانوني بحضور نصف الأعضاء المسددين للاشتراكات عام 2022 قبل الدعوة للانعقاد.

وحضرت الدكتورة هبة واصل الأمين العام، ونواب رئيس الحزب وأعضاء المكتب السياسي، محمد عثمان المستشار القانوني للحزب، وبلال حبش نائب محافظ بني سويف القيادي بالحزب.

وبدأ المؤتمر بكلمة الدكتور عصام خليل رئيس الحزب، والذي رحّب فيها بالحضور من كافة المحافظات لفعاليات المؤتمر العام السنوي، وهنأ جموع المصريين وأبناء الحزب والقيادة السياسية بحلول شهر رمضان المبارك .

وقال: "إن المؤتمر العام فرصة طيبة للقاء الجميع ونحتفي بها بعد انتخاب مكتب سياسي وأمينًا عامًا أول امرأة شابة في تاريخ السياسية المصرية وأدعوكم جميعًا للتعاون معها بعيدا عن نجاحها الإداري والمهني؛ ونتطلع لأداء ومجهود أكبر خلال الفترة المقبلة".

وأضاف خلال كلمته – بالمؤتمر العام للحزب –أننا ندرك جميعًا ما يحدث بالساحة العالمية وتبعات العمليات الروسية – الأوكرانية وآثرها على الجميع ومنها الدولة المصرية، فإن ما يجري صراع قوى عملاقة أدت لانهيار اقتصاديات دول كبرى، ولذا فإننا ولو واجهنا غلاء في الأسعار للسلع أو ما شابه فإن حالنا أفضل بكثير مما لم يجد احتياجاته، وعلينا النظر إلى الشعوب التي تعاني التّشرد والمعاناة ".

وأكد أن القيادة السياسية المصرية الرشيدة تعاملت مع الأزمات ب"مشرط جراح ماهر"، ورؤية ثاقبة بناءة تهدف حفظ أمن واستقرار وتوفير الاكتفاء – قدر الإمكان- فقد كان الكل يتساءل لماذا نزرع الآلاف الأفدنة من القمح والتمور وغيرها، وثبت في أعقاب الأزمة الحالية عالميا أننا نخطو بقوة لتوفير احتياجات الشعب والدولة ذاتيّا؛ مُنَوِّهًا إلى أن الأجيال الحديثة لم تعيش ما عانينا منه إبان نكسة 67 وشد الحزام.

وأوضح رئيس الحزب، أن دور المصريين الأحرار يمتاز بالفكر والعمل الجاد ولا يتبنى مناهج الخلط بين الجمعيات الأهلية ولو كان دورها هَامًّا للغاية ولكننا نسعى للوصول مع المواطنين في الشارع من خلال نشر الوعي والثقافة وأعداد الكوادر لخدمة الوطن.

ووجه حديثه لأعضاء الحزب، بأن عليهم دور هَامًّا للحديث مع الناس والدفاع عن بلادكم وتوضيح حقائق الصورة وطرح مقترحات بحلول لكافة الإشكاليات، ودورنا سيكون غاية الحساسية؛قائلا" عايز كل واحد فيكم جندي على الأرض وأحنا في ظهر الرئيس حتى بأرواحنا المصريين معروفين بالأصل وعلينا أن نكون سند للرجل الخلوق اَلْمُضَحَّى من أجل بلادة".

وأشار إلى أن حزب المصريين الأحرار "مفرخة" لرجال الدولة والسياسية ويسعدنا حضور ابن الحزب، بلال حبش نائب محافظ بنى سويف ، وكذا أداء شبابنا في تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وجهود المحافظات الفاعلة؛ كما رحب بالقيادات والقامات الجديدة المنظمة للحزب مثل اللواء نبيل أحمد السيد والدكتور عماد اللبناني، مؤكدًا انضمام المزيد من القامات والشخصيات العامة.

ومن جانبه أكد المستشار القانوني للحزب محمد عثمان، إن المصريين الأحرار حزب سياسي بامتياز يحرص وبشدة على تحقيق اللوائح وتنفيذها وينفذ استراتيجية هادفة لخدمة الوطن.

كما عرض المسؤول المالي للحزب تقرير مراجع الحسابات الخارجي والميزانية العامة، ومناقشة واعتماد التقارير السنوية، ومن جهتها أبدت الدكتورة هبة واصل الأمين العام للحزب، فخرها بانتمائها للحزب كأول امرأة مصرية في الحياة الحزبية تتولى منصب الأمين العام ، قائلة"أعدكم أن أكون قدر الثقة وكافة الأعضاء عليهم دور كبير لخدمة البلاد ".

وأضافت، إن العالم يمر بأزمة لها تبعات تؤثر علينا ولذا يتوجب التفكير في حلول مع التحرك لترسيخ الوعي والإدراك البناء للأسرة المصرية بما يحقق الصالح العام، وعرضت التقرير العام لنشاط المصريين الأحرار على الصعيد الخارجي والداخلي والمجمعي والخدمي.

وأشادت الأمين العام، بجهود لجنة خدمة المواطنين للتواصل مع الشارع المصري، وأمانة شئون المصريين بالخارج، والأمانات النشطة للتواصل المباشر مع الشارع، وأوضحت أن برامج براعم وشباب الجمهورية الجديدة وسوف تكثف جهودها تجوب محافظات مصر جميعها لإعداد كوادر شاملة.