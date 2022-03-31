مصطفى بكري يتساءل عن سبب تأجيل انتخابات المحليات.. ويؤكد: اعملوا نص السيسي وناموا 3 و 4 ساعات.. فيديو

الشارقة - اميمة ياسر - قال الإعلامي مصطفى بكري، إن لدينا أملا في المستقبل وبناء دولة حديثة، مؤكدا نحن في حاجة لإجراء انتخابات المحليات للتواصل مع الشعب.

وأضاف مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، لا اعرف سبب تأجيل انتخابات المحليات حتى الآن.

وتابع مقدم برنامج “بدون حظر”، شوفوا الرئيس السيسي بيعمل إيه واعملوا نصه وناموا 3 و 4 ساعات زي ما هو بينام، ونريد من الجميع أن يعمل مثل الرئيس السيسي".

وأشار مصطفى بكري إلى أن العقل المجتمعي لديه قناعة بالرئيس السيسي كقائد وطني.