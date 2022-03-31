صور.. محافظ جنوب سيناء يكرم "عمال السركي" وبطلة الملاكمة

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء- رضا السيد:

كرم اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اليوم الخميس، اللاعبة سارة جلال محمد، لحصولها على المركز الثاني "ميدالية فضية" على مستوى الجمهورية في بطولة الجمهورية للملاكمة للفتيات، وزن 75 كيلو جرام من نادي شرم الشيخ الرياضي لموسم 2021 - 2022.

وقال المحافظ، إن هذا التكريم في إطار دعم وتكريم المتميزين رياضيًا من أبناء المحافظة، والحاصلين على مراكز من الأول للثالث على مستوى الجمهورية، لتحفيزهم ودعمهم لتحقيق مراكز متقدمة على مستوى الجمهورية.

كما كرم المحافظ، العمالة المؤقتة "عمال السركي" بمدينة طور سيناء بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم، ووزع عليهم كراتين مواد غذائية، ولحوم.