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بالأسماء.. إصابة 6 أشخاص في انقلاب سيارة ربع نقل ببني سويف

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محمد اسماعيل - القاهرة - بني سويف - حمدي سليمان:

أصيب 6 أشخاص بإصابات متفرقة، في حادث انقلاب سيارة ربع نقل على طريق الزعفرانة في نطاق محافظة بني سويف، مساء اليوم الخميس.

تلقى اللواء طارق مشهور مدير أمن بني سويف، إخطارا من اللواء أسامة جمعة مدير المباحث الجنائية، بانقلاب سيارة ربع نقل 2 كابينة، على طريق الزعفرانة.

انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين أن الحادث أسفر عن إصابة خالد راشد الفيومي 32 عامًا، باشتباه كسر بالضلوع، وخالد عبد العزيز عبد العاطي، 32 عامًا، باشتباه كسر بالضلوع، ورمضان سلام محمود، 40 عامًا، بجروح وكدمات متفرقة، وأحمد سلام محمود 21 عامًا، اشتباه مابعد الارتجاج، وحنفي سلام محمود 33 عامًا، بجروح وكدمات متفرقة، وصيام رمضان سلام، 18 عامًا، بجروح وسحجات.

جرح نقل المصابين إلى المستشفى الجامعي لتلقي الإسعافات الأولية اللازمة، وحرر محضر بالواقعة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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