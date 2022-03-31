معركة بالأسلحة النارية.. مصرع شخص وإصابة 2 آخرين في منفلوط بأسيوط

محمد اسماعيل - القاهرة - أسيوط - محمود عجمي:

لقى شخص مصرعه وأصيب 2 آخرين، اليوم الخميس، في مشاجرة بالأسلحة النارية بقرية الحما مركز منفلوط بسبب خلاف على قطعة أرض.

تلقت مديرية أمن أسيوط، إخطارًا من مركز شرطة منفلوط يفيد ورود بلاغ من أهالي قرية الحما بوقوع مشاجرة بالأسلحة النارية بسبب خلاف على قطعة أرض.

انتقل إلى موقع الحادث ضباط المركز وتبين من المعاينة والفحص مصرع "ج.أ.س.أ" 50 عامًا وتم نقله إلى مشرحة مستشفى منفلوط تحت تصرف النيابة، كما أصيب "أ.ج.ر" 15 عامًا، و"ب.ف.ر" 15 عامًا.

تمكنت قوات الشرطة من السيطرة على المشاجرة، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى أسيوط الجامعي.

حُرر المحضر اللازم، تمهيدًا للعرض على النيابة العامة.