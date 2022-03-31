صور.. محافظ جنوب سيناء: السلع الاستراتيجية متوافرة في الأسواق خلال شهر رمضان

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء – رضا السيد :

عقد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اليوم الخميس، اجتماع المتابعة الدوري الأسبوعي، لمتابعة موقف توافر السلع الاستراتيجية الغذائية في الأسواق.

وشدد على ضبط الأسعار، ومحاربة جشع التجار، واستمرار الحملات التموينية لضبط الأسعار، وفتح المنافذ الثابتة والمتحركة ومتابعتها بمعرفة لجان ضبط الأسعار من مديرية التموين، وخاصة خلال شهر رمضان المبارك، ضمن استعدادات المحافظة لشهر رمضان.

وهنأ المحافظ مواطني جنوب سيناء، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، لافتًا إلى أنه جرى افتتاح العديد من معارض "أهلاً رمضان" بمعظم المدن، بالإضافة لمنتجات جهاز الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة، واللحوم التي توفرها وزارة الأوقاف، وبيت الزكاة الذي يوفر أطنان سلع غذائية، ومبالغ مالية، وأجهزة تعويضية لأهالي المحافظة، ومنتجات الريف المصري، التي تساهم في توفير السلع للمواطنين بأسعار مخفضة طوال العام وخاصة خلال شهر رمضان المبارك.

وتابع المحافظ نسب تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي الجاري، وبلغت نسبة تنفيذ المشروعات 85%، ووجه المحافظ بسرعة الانتهاء من الأعمال المطلوبة، وتقديم المستخلصات.

واستعرض المحافظ موقف الاعتمادات الإضافية الخاصة بمؤتمر التغيرات المناخية بشرم الشيخ، وموقف التجمعات التنموية، لافتاً أنه جرى عقد اجتماع مع إدارة الاستثمار بالمحافظة لتحديد توقيتات الاستلام الابتدائي للمشروع الرئاسي.

وقال المحافظ، إنه جرى تحديد مواعيد الاستلام الابتدائي لتجمعات وادي سعال في سانت كاترين يوم 21 أبريل، وتجمعات الحمى، والسحيمي في رأس سدر 20 مايو، ووادي أسلا وعريق في طور سيناء يوم 5 يونيو من العام الجاري.