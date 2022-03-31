سحل زوجته الحامل وخطف ابنها: "بتخوني مع طليقها"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

مقطع فيديو متداول يرصد اعتداء شخص على سيدة بسحلها من أعلى درجات السلم حظي بتداول واسع عبر منصات السوشيال ميديا كان محل استجابة سريعة من أجهزة الأمن لتكشف التحريات عن سر وصلة الضرب.

زيجتان لم يكتب لأي منهما النجاح بحثت معها ربة منزل عن ثالثة تحمل بين طياتها الخير والسعادة ومن قبلهما الاستقرار الأسري. ساقها القدر إلى شخص ذو أصول صعيدية يستقر في محافظة مطروح الساحلية لتعيش مأساة جديدة وثقت كاميرات المراقبة مشهدها الأخير.

توسمت السيدة خيرًا في "العريس" تمنت أن يكون سندها لعبور أيام ثقال ومن قبل ذلك طي ذكريات تعيسة ودت لو بإمكانها محوها للأبد لماضٍ أليم شكل طليقاها تفاصيلها.

انتقلت للعيش مع بعلها في مطروح، رزقت منه بمولود أسمته "عبد الرحمن" ازداد معه تعلقها برب الأسرة وارتفع سقف أمنياتها بغدٍ أفضل يحمل الخير الوفير لكن عادة سيئة التصقت بالزوج بددت كل ذلك.

أنفق الرجل الغالي والنفيس على كيف زائف ظن أن معه حل سحري لمشكلاته المالية بالدرجة الأولى. لم يكتف بإنفاق دخله بل مد يده على أموال زوجته التي كانت تمنحها إياها الأم.

حاولت "أم عبد الرحمن" تقويم زوجها لكن دون جدوى، أحواله تسوء يوم تلو آخر خاصة مع إدمانه للمخدرات لتطرق المشكلات والخلافات عش الزوجية عاصفة بأي فرصة للاستقرار.

ما زاد الطين بله، معرفة الزوجة خبر حملها وأنها تحمل جنينا في شهره الثاني في المقابل لم يحرك الخبر مشاعر الزوج الذي استمر في أفعاله غير المسؤولة ما دفع "أم العيال" للتفكير في حل يقيها ويلات فشل تلوح في الأفق.

لجأت الزوجة لجارتها وقصت عليها تفاصيل مأساتها "محتاجة مساعدتك.. أنا عايشة في جحيم". لم تتردد الجارة في مد يد العون لها وشاركتها تنفيذ خطة هروبها من المحافظة الساحلية إلى محل إقامة أسرتها بمنطقة المريوطية غرب محافظة الجيزة.

هروب ظنت معه "أم عبد الرحمن" أنها ستنعم بالراحة والأمان بين أحضان أمها لكن سرعة كشف الزوج لخطتها وعلمه بهروبها حول أحلامها سرابًا.

فجر الجمعة الماضية، اقتحم الزوج شقة أسرة زوجته مستعيًا بأخيه واستوليا على أموال مالية ومصوغات ذهبية تحت تهديد السلاح بل واعتدى الزوج على أم مولوده المنتظر بالضرب بالشوم وسحلها عبر درجات سلم البرج محل سكنها.

صراخ الجيران "إلحقونا يا ناس" لم يمنع الزوج من مواصلة اعتداءه على زوجته ووضعها عنوة داخل سيارة متوقفة أمام المدخل ولاذ بعدها بالفرار تاركًا هاتفه -سقط في غفلة- يحوي مقاطع وصور توثق لحظات ضربه لها.

أسرعت الأم إلى قسم شرطة الطالبية تستنجد بالضباط "بنتي اتسحلت واتخطفت قدام عنيا يا بيه" مشيرة إلى وجود خلافات زوجية متكررة بين ابنتها وزوجها نافية علمها بعنوان أو مهنة المشكو في حقه "ماعرفش حاجة عنه".

اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة شكل فريق بحث بقيادة العميد أحمد الوتيدي رئيس قطاع الغرب تنسيقا مع إدارة المساعدات الفنية وقطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم.

تحريات العقيد عمرو حجازي مفتش فرقة الطالبية والعمرانية، بينت وجود خلافات زوجية بين الشخص الظاهر بمقطع الفيديو المشار إليه مقيم بمحافظة مرسى مطروح وزوجته مقيمة بدائرة قسم شرطة إمبابة.

تبين أنه حال تواجدها بمسكن أسرتها بالطالبية، توجه الزوج إلى منزل الأسرة صحبة شقيقه واعتدى عليها بالضرب وإحداث إصابتها واصطحبها وطفلهما عنوة عنهما.

عقب تقنين الإجراءات تمكنت مأمورية بقيادة الرائد محمد نجيب ومعاونه محمد أشرف من ضبط المتهمين بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن مطروح.

الزوج أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بالمقطع بدعوى تأديبها "كنت بأدبها علشان بتخوني مع طليقها" لافتا إلى أنه تحقق من حديثها عبر الهاتف مع طليقها الاول ما أثار حفيظته فقرر الانتقام منها "فكرت نفسها تقدر تهرب مني".

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأحاله اللواء علاء فاروق مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.