الصين تعلن معارضتها لإدراج الولايات المتحدة شركاتها في قائمة أمنية

محمد اسماعيل - القاهرة - بكين - (د ب ا):

أعربت الصين عن معارضتها الشديدة لقيام الولايات المتحدة بإضافة شركات صينية إلى قائمة تضم شركات تعتبر تهديدا للأمن القومي، محذرة من أن هذه الخطوة تنتهك بشكل خطير القواعد الاقتصادية والتجارية الدولية.

وجاءت التعليقات من شو جويتينج ، متحدثة باسم وزارة التجارة الصينية ، ردا على سؤال عن خطوة من جانب لجنة الاتصالات الفيدرالية بإدراج تشاينا تيلكوم (امريكا) كوربوريشن وتشاينا موبايل انترناشونال يو اس أيه انكوربوريشن في القائمة،بحسب ما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء .

وصرحت شو للصحفيين في مؤتمر صحفي دوري في بكين اليوم الخميس،بأنه يتعين على الولايات المتحدة أن تتوقف عن تسييس القضايا الاقتصادية والتجارية.