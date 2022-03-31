الصدر يدعو القوى التي تشكل الثلث المعطل بالبرلمان إلى تشكيل الحكومة العراقية الجديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - بغداد - (د ب أ):

دعا الزعيم الشيعي مقتدى الصدر مساء اليوم الخميس قوى الإطار التنسيقي الشيعي وحلفاءها الذين يشكلون الثلث المعطل في البرلمان العراقي إلى تشكيل حكومة أغلبية وطنية من دون الكتلة الصدرية.

وقال الصدر في تغريدة له على حسابه الشخصى على موقع التواصل الإجتماعي في تويتر "لكي لا يبقى العراق بلا حكومة فتتردى الأوضاع الأمنية والاقتصادية والخدمية، هأنذا أعطى الثلث المعطل فرصة للتفاوض مع جميع الكتل بلا استثناء لتشكيل حكومة أغلبية وطنية من دون الكتلة الصدرية إبتداء من الأول من شهر رمضان المبارك ولغاية التاسع من شهر شوال".

ودعا الكتلة الصدرية إلى "عدم التدخل بذلك لا إيجابا ولا سلبا".

وكان الزعيم الشيعي مقتدى الصدر قد حصد المرتبة الأولى بنتائج الإنتخابات البرلمانية العراقية التي جرت في العراق في 10 تشرين الأول/ أكتوبر عام 2021 بـ73 مقعدا متجاوزا جميع الكتل الشيعية المتنافسة.

وقاد الصدر تحالفا ضم الكتلة الصدرية وكتلة السيادة بزعامة محمد الحلبوسي والحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود برزاني لتشكيل الكتلة الأكثر عددا في البرلمان لتشكيل حكومة أغلبية وطنية مما أغضب التيارات الشيعية المكونة للإطار التنسيقي الشيعي.