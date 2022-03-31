تونس.. كيف علّق “اتحاد الشغل” على قرار حل البرلمان؟

كتبت أسماء لمنور في الخميس 31 مارس 2022 10:23 مساءً - منذ 50 دقيقة

علّق المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل، على قرار الرئيس التونسي، قيس سعيد، بحل البرلمان بعد شهور من التجميد، معتبرا أن حلّ البرلمان فرصة لاستعادة الثقة وطمأنة الشعب من أجل تصحيح المسار.

وقال في البيان اليوم الخميس، إن أطرافا نافذة في المجلس النيابي “لجأت إلى الاستقواء على تونس بالدول الأجنبية والتخطيط لمغامرة تفتيت الدولة”.

كما أكد أن من الواجب توفير كافة الضمانات لإنهاء الوضع الاستثنائي وتوفير الشروط لوقف تجميع السلطات والعودة إلى المسار الديمقراطي.

استدعاء نواب للتحقيق

وبعد ساعات من قرار الرئيس التونسي، استدعت وحدة البحث بجرائم الإرهاب، الخميس، رئيس كتلة حركة النهضة بالبرلمان المنحل عماد الخميري ونوابا آخرين، للخضوع للتحقيق في شبهة الاعتداء على أمن الدولة الداخلي والخارجي.

وكشف الخميري أنه تم استدعاؤه، للمثول أمام فرقة أمنية بمنطقة بوشوشة، فيما أكد النائب بالبرلمان المنحل وليد جلاد، أنه تلقى استدعاء للمثول الجمعة أمام أحد الفرق الأمنية بمنطقة القرجاني.

في حين أعلن رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي في تصريحات إعلامية، أن وحدة التحقيق في جرائم الإرهاب استدعت ما لا يقل عن 20 نائباً.

قانون لإلغاء تدابير الرئيس

يشار إلى أن هؤلاء النواب شاركوا في جلسة للبرلمان عبر الإنترنت رغم قرار تجميده منذ صيف العام الماضي. وصادقوا على قانون لإلغاء التدابير الاستثنائية للرئيس التونسي، وهو إجراء اعتبره الأخير “محاولة للانقلاب على الدولة وتآمرا على أمنها ومؤسساتها”.