مقتدى الصدر يمنح “الثلث المعطل” مهلة 40 يوما لتشكيل حكومة في العراق

كتبت أسماء لمنور في الخميس 31 مارس 2022 10:23 مساءً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 31 - مارس - 2022 9:40 مساءً

منح زعيم التيار الصدري في العراق، مقتدى الصدر، من أسماهم بـ (الثلث المعطل) مهلة زمنية للتفاوض مع جميع الكتل لتشكيل حكومة أغلبية وطنية من دون الكتلة الصدرية.

وقال الصدر في منشور على صفحته الرسمية على “تويتر”: “نعمة أنعمها الله علي أن مكنني أن أكون ومن معي الكتلة الأكبر الفائزة في الانتخابات، بل فوز لم يسبق له مثيل، ثم جعلنا الكتلة أو التحالف الشيعي الأكبر”.

وتابع: “ثم من علي بأن أكون أول من ينجح بتشكيل الكتلة الأكبر وطنيا (إنقاذ وطن) وترشيح رئيس وزراء مقبول من الجميع.. ولم استغني عن ذلك.. والحمد لله رب العالمين”.

وأضاف الصدر في بيانه على “تويتر”: “أزعجت تلك التحالفات الكثير فعرقلوا وما زالوا يعرقلون ولكي لا يبقى العراق بلا حكومة فتتردى الأوضاع الأمنية والاقتصادية وغيرها.. ها أنا ذا أعطي (الثلث المعطل) فرصة للتفاوض مع جميع الكتل بلا استثناء لتشكيل حكومة أغلبية وطنية من دون الكتلة الصدرية من أول يوم في شهر رمضان المبارك وإلى التاسع من شهر شوال المعظم”.

يشار إلى أن مجلس النواب العراقي أخفق أمس في عقد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية حيث لم يتجاوز عدد الحضور 154 عضواً، لتكون هذه المرة التي تفشل فيها المؤسسة التشريعية في تحقيق النصاب، عقب جلسة شهدت سيناريو مماثل السبت الماضي.

وقال الصدر في تغريدة عبر موقع تويتر، مخاطبا قوى الإطار التنسيقي: “لن أتوافق معكم، فالتوافق يعني نهاية البلد، لا للتوافق بكل أشكاله”.

وأضاف أن “ما تسمونه بالانسداد السياسي أهون من التوافق معكم وأفضل من اقتسام الكعكة معكم، فلا خير في حكومة توافقية محاصصاتية”.