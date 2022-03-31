شكرا لقرائتكم خبر عن 14 إصابة.. الكويت تفعّل الطوارئ جراء حريق «المباركية» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة الصحة الكويتية عن تفعيل خطة الطوارئ في المستشفيات العامة تزامنا مع اندلاع حريق في بعض المحلات في سوق المباركية اليوم الخميس، مبينة أن طواقم الطوارئ الطبية تعاملت مع 14 حالة حتى الآن ما بين حروق بسيطة وحالات اختناق.

وأفاد المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند في تصريح صحفي أنه تم نقل 4 إصابات إلى مستشفى الأميري وواحدة إلى مركز البابطين للحروق والتجميل فيما تم إسعاف 9 حالات في موقع الحدث وجميعها بحالة مستقرة.

وقال إنه وفقا لخطة الطوارئ المعدة سلفا للتعامل مع مثل هذه الأحداث فقد تم تخصيص (الأميري) كمستشفى رئيسي لاستقبال الحالات بحكم موقعها القريب من الحريق، مشيرا إلى أن المستشفيات العامة الأخرى تعتبر مرافق مساندة.

ولفت إلى أن طواقم الطوارئ الطبية وسيارات الإسعاف انتقلت إلى موقع الحريق في الدقائق الأولى من اندلاعه، موضحا أن الوزارة ستعلن لاحقا عن أي بيانات تستجد حول الموضوع.