منتدى العمل التطوعى بالتنسيقية يعقد اجتماعين لإطلاق مبادرة شركاء التنمية

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القاهرة - سامية سيد - عقد منتدى العمل التطوعى بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، اليوم الأربعاء، اجتماعين لإطلاق العمل بمبادرة شركاء التنمية المسئول عنها المنتدى، وتم تقسيم المشاركين فى المبادرة على الاجتماعين حتى يتسنى للجميع الاستماع لشرح المبادرة وأهدافها والمطلوب تحقيقه من خلالها.

وتستهدف المبادرة دعم التوجه التنموى للدولة وتعزيز ثقافة التطوع والعمل المدنى خاصة بين فئة الشباب عبر ثلاثة محأور الأول هو إطلاق منصة تكون بمثابة مظلة تجمع كافة مؤسسات المجتمع المدنى وشركاء التنمية لتسهيل التواصل والدعم.

أما المحور الثاني، يستهدف وضع أجندة محددة لشركات التنمية ما بين الجهات الحكومية والرسمية أو مؤسسات المجتمع المدني، بينما المحور الثالث فهو الخاص بسفراء التنمية" الشباب النواة الرئيسية للتطوع".

واتفق الحضور على أن يختار كل عضو محورين للعمل عليهما عبر دراسة التحديات والمعوقات التى تواجههما ووضع مقترحات وحلول لتلك العوائق.

ترأس الاجتماع كلا من الدكتورة شيماء عبد الإله، أمين سر المنتديات، وأدار الجلسات أحمد حسبو منسق منتدى العمل التطوعى ومصطفى كريم، المسئول التشريعى للمنتدى وبحضور كلا من مصطفى الشهابى ونفين إسكندر، ورحاب عبدالله من أمانة سر المنتديات وكريم الكنانى المسئول التنفيذى للمنتدى.

وشرح محور المنصة إسلام حمدي، عضو المنتدى، وشرح محور أجندة شركاء التنمية محفوظ حامد، عضو المنتدى، وشرح المحور الثالث الخاص بسفراء التنمية حسام الدين محمود عضو المنتدى.

وحضر الاجتماع الأول كلا من هيام فاروق، عضو مجلس الشيوخ عن التنسيقية وأعضاء التنسيقية د.محمد غنيم وسميرة عبد الحكيم وعمرو عاطف، ومحمد موسى ومحمد فهمي، هند عبدالغفار ونسمة حمدى ومحمد عمران ومحمود رمزى وحسن هجرس ومحمد خالد أبو النور وعبدالله عصام وبسمة سعيد ومها سليمان.

وحضر الاجتماع الثانى كلا من أعضاء التنسيقية مؤمن ممدوح مرسى ومحمد كمال أبو حطب وجمال عربى وسالمة سعيد ومحمد الكاشف وكريم مجدى ومحمد الحلو ومنى أبو طالب وآدم الطوخى وريهام الشبرأوى وأحمد عثمان وحسن حجاب وحنان حسين ود.إيهاب نبيل.