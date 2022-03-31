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ضبط موقع مخالف لتخزين فحم محلي بالرياض

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الدمام - شريف احمد - ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي في مدينة الرياض، موقعًا مخالفًا لنظام البيئة استُخدم لتخزين (243) مترًا مكعبًا من الفحم المحلي، تابع لإحدى المؤسسات التجارية.

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي، أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية، وتسليم الكميات المضبوطة للجهات المختصة بوزارة البيئة والمياه والزراعة، مؤكدًا أن عقوبة تخزين الفحم المحلي غرامة تصل إلى (16) ألف ريال لكل متر مكعب.

ودعا الرائد المالكي إلى الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.

يأتي ذلك في إطار حملة وزارة الداخلية ممثلة بالقوات الخاصة للأمن البيئي لمتابعة نشاطات تسويق أو بيع أو نقل الفحم المحلي، وما ينشر في هذا المجال عبر مختلف المواقع والمنصات الإلكترونية.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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