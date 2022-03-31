الاعلام الامني: الاطاحة باحد الارهابيين وضبط عبوات غربي نينوى

وقالت الخلية في بيان ورد لـ الخليج 365، انه "على ضوء معلومات دقيقة لشعبة استخبارات الفرقة ١٥ واستخبارات الافواج الثاني والثالث والرابع للواء المشاة ٧٣ وقوة من الافواج المذكورة اسفرت عن القاء القبض على احد الارهابيين في سيطرة الشهيد مقدم علي بقضاء تلعفر، وهو من المطلوبين للقضاء وفق احكام المادة ٤إرهاب".واضافت ان " القوة ذاتها تمكنت من ضبط ١٩ عبوة ناسفة،و٦ مقذوفات مختلفة العيارات قنبرة هاون ٨٢ ملم، في مناطق جبال تلعفر غربي نينوى، وهي من مخلفات داعش الارهابي".

واشارت الخلية الى انه "جرى تسليم الارهابي الى جهة الطلب بعد اكمال الإجراءات اللازمة بحقه، فيما تكفلت مفارز الجهد الهندسي المرافق للقوة برفع المواد وتفجيرها موقعيا".