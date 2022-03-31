بري يبحث مع صندوق النقد الدولي تطورات المفاوضات مع لبنان

محمد اسماعيل - القاهرة - بيروت - (أ ش أ):

استعرض رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، التشريعات التي أقرها المجلس خلال الفترة الماضية، بالإضافة إلى تطورات المفاوضات الجارية بين لبنان وصندوق النقد الدولي.

جاء ذلك خلال لقائه اليوم الخميس، رئيس بعثة صندوق النقد الدولي الذي يزور لبنان حاليًا إرنستو راميريز والوفد المرافق له، بمقر رئاسة مجلس النواب بعين التينة في العاصمة بيروت.

وفي السياق ذاته، استقبل بري المدير التنفيذي لمجموعة العمل الأمريكية حول لبنان "أمريكان تاسك فورس فور ليبانون" إد جبريال بحضور السفيرة الأمريكية دوروثي شيا.