البنك المركزي يمد العمل بمبادرة دعم السياحة حتى نهاية أكتوبر المقبل



محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال المصري:

أخطر البنك المركزي البنوك بموافقة مجلس إدارته على إدخال بعض التعديلات علي مبادرة دعم السياحة فيما يتعلق بفترات السماح، ومد العمل بالمبادرة بضمان وزارة المالية بفائدة 5%.

وقال البنك في كتاب دوري نشره على موقعه الإلكتروني اليوم الخميس، إن ذلك يأتي في ضوء المتابعة المستمرة لأداء تلك المبادرة، وبهدف الاستمرار في مساندة قطاع السياحة والعاملين به لمواجهة التداعيات التي تشهدها الساحة الدولية في الوقت الراهن.

ووفقا للكتاب الدوري، قرر البنك المركزي مد فترة سريان سداد رواتب وأجور العاملين بالقطاع السياحي ومصروفات الصيانة، والتشغيل الأساسية بضمان وزارة المالية بمبلغ 3 مليارات جنيه بسعر عائد 5% متناقص حتى نهاية أكتوبر 2022 بدلا من ديسمبر 2021 أو باستنفاد المبلغ المخصص لها بواقع 3 مليارات جنيه أيهما أقرب.

وأضاف أنه تم أيضا مد فترة السماح لتنتهي بنهاية ديسمبر 2022 بدلا من يونيو 2022 علة أن يتم السداد على مدة عامين ويكون سداد أول قسط في يناير 2023 بدلا من يوليو 2022.

كما وافق البنك المركزي على مد فترة السماح الواردة بمبادرة سداد الرواتب والأجور والالتزامات القائمة لدى الموردين وأعمال الصيانة للأنشطة السياحية وذلك في إطار مبادرة إحلال وتجديد الفنادق بسعر عائد 8% متناقص حتى نهاية ديسمبر 2022 بدلا من ديسمبر 2021.

وأكد المركزي إمكانية تمويل تحول المنشآت السياحية إلى منشآت خضراء واستخدام الطاقة النظيفة متضمنة مشروعات إدخال الغاز الطبيعي وكذا تكلفة تحويل المركبات السياحية بمختلف فئاتها للعمل بالغاز الطبيعي ضمن مبادرة الإحلال والتجديد الصادرة عن البنك المركزي بسعر عائد 8%.

وكان البنك المركزي أصدر كتابا دوريا مؤرخا في 16 يونيو 2020 بشأن تخصيص 3 مليارات جنيه بفائدة 5% على أساس متناقص من مبادرة البنك المركزي ذات الفائدة 8% متناقص لتمويل وإحلال وتجديد فنادق الإقامة والعائمة وأساطيل النقل السياحي بهدف تمويل سداد رواتب وأجور العاملين القطاع، بالإضافة إلى تمويل مصروفات الصيانة والتشغيل الأساسية.