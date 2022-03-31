سوهاج تبحث استعدادات موسم استلام الأقماح- صور

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج - عمار عبدالواحد:

عقد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم الخميس، اجتماعًا تحضيريًا لمناقشة استعدادات المحافظة لاستقبال موسم توريد الأقماح للعام 2022، بحضور المهندس محمد إبراهيم وكيل وزارة التموين، والمهندس خميس محمد علي القائم بأعمال وكيل وزارة الزراعة.

ووجه محافظ سوهاج خلال الاجتماع بتوفير كافة سُبل الدعم والتيسير على المزارعين خلال عمليات توريد القمح بالصوامع والشون، موجهًا بتكثيف عدد اللجان المسئولة عن الاستلام لمنع التكدس، وإنهاء الإجراءات في سهولة ويسر، وكذلك تشكيل غرفة عمليات رئيسية بالمحافظة، تضم جميع الجهات المعنية بتوريد الأقماح من الزراعة، والتموين، وديوان عام المحافظة، ومديرية الأمن؛ لمتابعة عمليات التوريد أولا بأول، وإعداد تقرير يومي؛ وتلقي أي بلاغات بوجود معوقات أو مشكلات تواجه عملية التوريد أو أي تداول للقمح خارج الإطار القانوني.

وأوضح القائم بأعمال وكيل وزارة الزراعة بسوهاج أن مساحة القمح المنزرعة هذا العام بنطاق المحافظة بلغت 211 ألف و862 فدان موزعة علي مراكز المحافظة المختلفة، ومن المتوقع توريد 359 ألف طن أقماح خلال الموسم الحالي.

ومن جانبه قال وكيل وزارة التموين بسوهاج إن المديرية على أتم الاستعداد لاستقبال الأقماح لهذا الموسم، مشيرًا إلى جاهزية 18 موقع تخزيني ما بين صوامع، وشون، والتي تسع لـ142 ألف طن قمح، لافتًا إلى اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للتيسير على المزارعين في توريد كمياتهم، والاستفادة من المزايا المقدمة والحوافز للموردين ومنها صرف السماد المدعم، وسلف زراعية تصل إلى 3 أشهر بدون فائدة.

وشدد المحافظ على تكثيف حملات الرقابة على الطرق، ومصادرة أية كميات من الأقماح يجرى ضبطها خارج الإطار القانوني لتداول القمح، وذلك بالتعاون بين مديرية التموين ومباحث التموين، ومديرية أمن سوهاج.