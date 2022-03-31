ترقيات جديدة بكلية الإعلام للبنات بجامعة الأزهر بالقاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:

وافقت اللجنة العلمية الدائمة لترقيات الأساتذة والأساتذة المساعدين بكلية الإعلام بجامعة الأزهر، على ترقية الدكتورة إيمان محمود محمد أحمد، المدرس بقسم الإذاعة والتليفزيون بقسم الصحافة والإعلام بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات بالقاهرة، إلى درجة أستاذ مساعد في قسم الإذاعة والتليفزيون.

ووافقت اللجنة على ترقية، الدكتورة منى عبدالجليل، لدرجة أستاذ العلاقات العامة والإعلان، والدكتورة ريهام مرزوق لدرجة أستاذ مساعد في الإذاعة والتليفزيون بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات بجامعة الأزهر.

وانعقدت اللجنة بحضور الدكتورة منى الحديدي، والدكتور محمد معوض، والدكتورة اعتماد معبد، والدكتور فاتن الطنباري، والدكتور جمال النجار، الأمين العام للجنة العلمية الدائمة لترقيات الأساتذة والأساتذة المساعدين بكلية الإعلام بجامعة الأزهر.