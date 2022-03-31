عريس ينهي حياته قبل زفافه بأيام في الشرقية.. و"القايمة" السبب

محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية - هبة القصاص:

لفظ شاب يبلغ من العمر 27 عاما، أنفاسه الأخيرة منتحرًا، بإلقاء نفسه في مياه بحر مويس بمدينة منيا القمح التابعة لمحافظة الشرقية.

تلقى اللواء محمد والي مدير أمن الشرقية إخطارا من العميد وليد العطار مأمور مركز منيا القمح يفيد مصرع "م. ف" 27 عاما مقيم قرية تابعة للمركز، نتيجة انتحاره بإلقاء نفسه في بحر مويس.

كشفت التحريات التي أشرف عليها الرائد أحمد الخولي رئيس مباحث منيا القمح أن الشاب كان يستعد لعقد قرانه خلال أيام، إلا أنه تعرض للمرور بحالة نفسية سيئة بسبب تكاليف الزواج، والمغالاة في قيمة المنقولات الخاصة بالعروسة، والتي رفضها العريس وأسرته، وتعثرت على إجراءات حفل الزفاف ما دفع الشاب للانتحار وإنهاء من حياته.

تحركت قوة من الإنقاذ النهري وجرى استخراج الجثة، ونقلها لمشرحة المستشفى المركزي بمنيا القمح، تحت تصرف النيابة العامة التي تولت متابعة التحقيقات، والتي أمرت بتشريح الجثة لمعرفة الصفة الجنائية وسبب الوفاة.