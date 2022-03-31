روسيا تدرج مسؤولين في الاتحاد الأوروبي على “القائمة السوداء”

كتبت أسماء لمنور في الخميس 31 مارس 2022 07:16 مساءً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 31 - مارس - 2022 7:03 مساءً

تتواصل آلية تبادل فرض العقوبات بين روسيا من جهة، والاتحاد الأوروبي ووالايات المتحدة من جهة أخرى، حيث أعلنت وزارة الخارجية الروسية أنها تعمل على توسيع قائمة ممثلي دول الاتحاد الأوروبي الذين يحظر عليهم دخول الأراضي الروسية ردا على العقوبات المفروضة عليها.

وأضافت أن روسيا أدرجت القيادة العليا للاتحاد الأوروبي في القائمة السوداء، وذلك ردا على العقوبات الغربية على شخصيات روسية، وفق ما نقلت وكالة “سبوتنيك” الروسية للأنباء اليوم الخميس.

جاء ذلك بعد إعلان نائب وزير الخارجية الروسي، يفغيني إيفانوف في 23 مارس الجاري، أن موسكو تحضر قوائم عقوبات اقتصادية جديدة ضد الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة.

عقوبات أوروبية

وكانت مصادر دبلوماسية قالت اليوم، إن الاتحاد الأوروبي يستهدف تشديد العقوبات على روسيا من خلال فرض عقوبات على مزيد من البنوك، وتوسيع نطاق العقوبات التي تستهدف أفراد عائلات كبار الأثرياء الروس المرتبطين بحكومة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

كما يستهدف الاتحاد تشديد القيود على استخدام العملات الرقمية المشفرة كوسيلة للالتفاف على العقوبات.

وأشارت وكالة “بلومبرغ” للأنباء إلى أن هذه التحركات تأتي في الوقت الذي تشكل فيه الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي قوة عمل مشتركة للتأكد من التطبيق الفعال للعقوبات المعلنة بالفعل ضد روسيا رداً على غزوها للأراضي الأوكرانية.

القائمة السوداء

ومن بين الإجراءات التي يدرسها مسؤولو الاتحاد الأوروبي كيفية استخدام القائمة السوداء لمكافحة غسل الأموال الخاصة بالاتحاد الأوروبي ضد الدول التي يثبت أنها تساعد روسيا في الالتفاف على العقوبات الغربية.

وتشمل هذه العقوبات أيضاً إمكانية إدراج روسيا على القائمة السوداء للاتحاد الأوروبي، على الرغم من أنه لم يتم الاستقرار على قرار في هذا الشأن.

ومن المنتظر أن تطرح المفوضية الأوروبية مقترحات العقوبات الجديدة خلال الأسبوع المقبل. وستحتاج هذه المقترحات إلى موافقة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وعددها 27 دولة.

يذكر أن الغرب فرض عقوبات بالآلاف على موسكو منذ بدء العملية العسكرية الروسية في 24 فبراير الماضي، حيث شملت كيانات وشخصيات سياسية، بالإضافة إلى قطاعات عدة.