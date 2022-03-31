إدارة بايدن تقرر سحب مليون برميل يوميا من احتياطي النفط

كتبت أسماء لمنور في الخميس 31 مارس 2022 07:16 مساءً - أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن سحب مليون برميل يوميًا من الاحتياطيات الاستراتيجية.

ذكر البيت الأبيض في بيان اليوم الخميس أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن أعلنت عن خطة لسحب مليون برميل يوميا من الاحتياطي الاستراتيجي النفطي على مدى الشهور الستة المقبلة.

الخطوة الأمريكية ستنفذ على مدار عدة أشهر، وإدارة بايدن تعتبرها محاولة لتهدئة الأسعار المرتفعة.

مليون برميل يوميًا من الاحتياطيات الاستراتيجية

وكانت شبكة “سي إن إن” الإخبارية الأمريكية قد نقلت عن مصدر وصفته بالمطلع صباح الخميس، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن يدرس سحب كمية قياسية من الاحتياطي الاستراتيجي النفطي للولايات المتحدة، في ظل استمرار ارتفاع أسعار الوقود.

وأوضح المصدر المطلع على المداولات أن الخطة المطروحة للدراسة تتضمن سحب حوالي مليون برميل نفط يوميا من الاحتياطي الاستراتيجي الأشهر المقبلة.

وتابع أن الرئيس الأمريكي قد يعلن قراره اليوم الخميس، بينما من المقرر أن يدلي بتصريحات من البيت الأبيض بشأن أسعار الوقود.

وكان اثنان من كبار المسؤولين الأمريكيين قد قالا أمس الأربعاء إنّ إدارة الرئيس جو بايدن تدرس سحب مليون برميل نفط يومياً من الاحتياطي البترولي الاستراتيجي على مدى عدة أشهر لخفض أسعار البنزين.

وتسبب الحرب الروسية في أوكرانيا في اضطرابات بأسواق الطاقة العالمية، وقفزت أسعار النفط إلى أعلى مستوى لها في 14 عاما، في وقت سابق من الشهر الجاري.

وأعلن بايدن الشهر الماضي بالاشتراك مع دول أخرى عن خطة لسحب كميات من الاحتياطات الاستراتيجية للنفط لمواجهة ارتفاع الأسعار، كما سحب حوالي 60 مليون برميل في نوفمبر/ تشرين الثاني.

أسعار النفط تتراجع 5 دولارات

انخفضت أسعار النفط بشكل حاد بعد ورود تقارير عن استعداد الولايات المتحدة لاتخاذ خطوات جديدة لخفض تكاليف الوقود المرتفعة.

وتدرس إدارة بايدن، بحسب ما ورد، إطلاق ما يصل إلى 180 مليون برميل من النفط في الأشهر المقبلة من احتياطي الوقود الاستراتيجي.

وفي حال تأكيد ذلك، فسيكون هذا أكبر سحب من احتياطي الوقود الاستراتيجي منذ إنشائه عام 1974.

وفي تعاملات ما بعد الظهيرة في آسيا، انخفض مؤشر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 5.4% ليصل إلى 102 دولارات للبرميل، بينما انخفض خام برنت بنسبة 4.6% ليصل إلى حوالي 108 دولارات.

وأصبحت تكلفة الوقود المرتفعة قضية سياسية رئيسية في الولايات المتحدة قبل انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر/تشرين الثاني.

ودون إعطاء مزيد من التفاصيل، قال البيت الأبيض إن بايدن سيُدلي بتصريحات في الساعة 13:30 بالتوقيت المحلي (17:30 بتوقيت جرينتش) اليوم الخميس، بشأن “إجراءات إدارته للحد من تأثير رفع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، لأسعار الطاقة، وتخفيض أسعار الوقود في محطات التعبئة للعائلات الأمريكية”.