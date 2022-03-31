زلزال 4.7 درجة يهز طوكيو ولا تحذيرات من تسونامي

طوكيو (أ ف ب).

هز زلزال شدته 4.7 درجة المباني في طوكيو لفترة وجيزة، لكنه لم يسفر على ما يبدو عن أضرار ولم تصدر تحذيرات من حدوث أمواج مد عاتية (تسونامي).

وضرب الزلزال مقاطعة شيبا شمال غرب البلاد، خارج طوكيو مباشرة، وبلغت شدته 4.7 درجة، بحسب وكالة الأرصاد اليابانية.

وأشارت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية إلى عدم صدور تحذيرات من أمواج مد أو تقارير عن وقوع أضرار.