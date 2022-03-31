31 مارس , 2022
طوكيو (أ ف ب).
هز زلزال شدته 4.7 درجة المباني في طوكيو لفترة وجيزة، لكنه لم يسفر على ما يبدو عن أضرار ولم تصدر تحذيرات من حدوث أمواج مد عاتية (تسونامي).
وضرب الزلزال مقاطعة شيبا شمال غرب البلاد، خارج طوكيو مباشرة، وبلغت شدته 4.7 درجة، بحسب وكالة الأرصاد اليابانية.
وأشارت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية إلى عدم صدور تحذيرات من أمواج مد أو تقارير عن وقوع أضرار.
كانت هذه تفاصيل خبر زلزال 4.7 درجة يهز طوكيو ولا تحذيرات من تسونامي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المجلة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.