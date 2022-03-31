زيلينسكي: السلام أعلى قيمة من الألماس والنفط والغاز الروسي

31 مارس , 2022
زيلينسكي (أ ف ب).
دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الخميس بلجيكا إلى تسليم بلاده أسلحة للمساعدة في دحر القوات الروسية، لا سيما في ماريوبول، مشدداً على أن السلام أهم من التجارة مع روسيا.
وأشار زيلينسكي إلى تجارة الألماس التي تعتبر مدينة أنتويرب البلجيكية عاصمة لها في أوروبا. وقال أمام البرلمان البلجيكي إنّه يعتقد أن السلام أعلى قيمة بكثير من الألماس، من الاتفاقات مع روسيا، من السفن الروسية في الموانئ، أكثر من النفط والغاز الروسيين، مضيفاً: «لذا ساعدونا!».
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