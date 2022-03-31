أردوغان: تركيا مستعدة من حيث المبدأ لأن تكون ضامنة لأوكرانيا

نقلت وسائل إعلام عن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قوله اليوم الخميس إن تركيا مستعدة من حيث المبدأ لأن تلعب دور الضامن لأوكرانيا، لكن يتعين تحديد التفاصيل اللازمة لنجاح مثل هذه الصيغة، مضيفاً أن قرار موسكو تقليص بعض عملياتها قرب كييف وتشرنيهيف هو قرار «مهم في واقع الأمر».

وقال أردوغان في تصريحات أثناء رحلة جوية من أوزبكستان، إن المحادثات في إسطنبول، التي قدمت خلالها أوكرانيا اقتراحاً مكتوباً لروسيا بإنهاء الحرب، أعطت «دفعة مهمة» للعملية.

وأضاف أنه سيقدّم مرة أخرى عرضاً لاستضافة محادثات بين الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي والرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

