تقنية جديدة لشحن السيارات الكهربائية خلال دقائق قليلة

سيول: ابتكر العلماء طريقة جديدة لتقليص الوقت الذي يستغرقه شحن السيارات الكهربائية إلى تسع ثوانٍ فقط، مما يسمح للناس شحن بطاريات سياراتهم بشكل أسرع بكثير من الوقت الحالي.

ويقول العلماء إنه حتى الأشخاص الذين يشحنون سياراتهم من منازلهم، سيشهدون تقلصاً في وقت الشحن من 10 ساعات إلى ثلاث دقائق فقط.

يستخدم الجهاز الجديد قوانين فيزياء الكم لتشغيل جميع خلايا البطارية في وقت واحد بحيث لا تستغرق إعادة الشحن وقتًا طويلاً.

في حين نادرًا ما كانت السيارات الكهربائية تنتشر على الطرق قبل 10 سنوات، يتم الآن بيع الملايين منها كل عام وأصبحت واحدة من أسرع الصناعات نموًا.

لكن الأشخاص الذين يقتنون السيارات الكهربائية ما زالوا يواجهون مشكلة كبيرة، وهي البطء في شحن البطارية، إذ تستغرق العملية حوالي 10 ساعات لإعادة الشحن بالكامل من المنزل، في حين يستغرق شحنها من المحطات السريعة الشحن إلى حوالي 40 دقيقة.

وقد توصل العلماء في معهد العلوم الأساسية (IBS) في كوريا الجنوبية إلى حل يمكن أن يخفض أوقات الشحن إلى ثوانٍ.

وقال الباحث الدكتور داريو روزا: "قد تتجاوز آثار الشحن الكمي السيارات الكهربائية والإلكترونيات الاستهلاكية، إذ يمكن أن تستخدم في محطات توليد الطاقة الاندماجية المستقبلية، والتي تتطلب كميات كبيرة من الطاقة ليتم شحنها وتفريغها في لحظة."

استخدم الباحثون نظرية أساسية في الفيزياء تُعرف باسم ميكانيكا الكم لنمذجة محطة الشحن فائقة السرعة الخاصة بهم. تقدم فيزياء الكم حلاً يتم بموجبه شحن جميع خلايا البطارية مرة واحدة، مما يؤدي إلى تسريع العملية إلى حد كبير.