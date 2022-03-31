بريطانيا: القوات الروسية شرق كييف

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أشار تقييم استخباراتي لوزارة الدفاع البريطانية، بشأن التطورات في أوكرانيا أمس، إلى أن القوات الروسية لا تزال تسيطر على مواقع في شرق كييف وغربها رغم سحب عدد محدود من الوحدات.

ورجح التقييم اندلاع اشتباكات عنيفة في ضواحي المدينة خلال الأيام القادمة، وأشار إلى أن قتالا عنيفا يستمر في مدينة ماريوبول جنوب شرقي أوكرانيا، وهي هدف رئيس للقوات الروسية، إلا أن القوات الأوكرانية لا تزال تسيطر على وسط المدينة.

البيت الأبيض: مستشارو بوتين لا يواجهونه بالحقيقة

قال البيت الأبيض «إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لا يحصل على تقييم صادق من مستشاريه للوضع في حربه على أوكرانيا».

وقالت مديرة الاتصالات في البيت الأبيض كيت بيدينجفيلد نقلا عن معلومات استخباراتية «نعتقد أنه يتعرض لمعلومات مضللة من قبل مستشاريه حول مدى سوء أداء الجيش الروسي وكيف يتم شل الاقتصاد الروسي بسبب العقوبات».

وأضافت «كبار مستشاريه خائفون جدا من إخباره بالحقيقة».

محادثات السلام أون لاين

قال رئيس الوفد التفاوض الأوكراني ديفيد أراخاميا على تيليجرام «إن محادثات السلام بين أوكرانيا وروسيا ستستمر أون لاين عبر الإنترنت».

وأضاف أنه خلال المحادثات الأخيرة في تركيا، اقترح الجانب الأوكراني مرة أخرى عقد اجتماع بين الرئيسين فلاديمير بوتين وفلوديمير زيلينسكي.

ورد الوفد الروسي بأن مشروع اتفاق منسقا شرط أساسي لأي اجتماع بين زيلينسكي وبوتين.