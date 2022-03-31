ميقاتي للبنانيين: توقفوا عن المناكفات

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وقال خلال جلسة لمجلس الوزراء برئاسة الرئيس اللبناني ميشيل عون، بحسب بيان صادر عن الرئاسة اللبنانية «هدفنا حماية الشعب وإنهاض الاقتصاد، في الوقت الذي يصوب البعض حملاته على الحكومة لأهداف انتخابية، فيما الوطن هو الذي يدفع الثمن».
وتابع «إن المجتمع الدولي كله مساند لنا ويدعم الحكومة بكل معنى الكلمة، وهذا الأمر لمسته أيضا خلال زيارتي الأخيرة إلى قطر».
وأشار إلى أن مديرة صندوق النقد الدولي كانت أكثر من متعاونة وأثنت على حسن الفريق المفاوض.
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