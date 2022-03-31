شكرا لقرائتكم خبر البرهان: حوارنا مع القوى السودانية لم يتوقف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان أن الحوار مع القوى السودانية لم ينقطع، مشيرا إلى أن هناك حوارا مستمرا بين المكون العسكري والمكونات الأخرى.

وأكد في مؤتمر صحفي عقده بالعاصمة المصرية القاهرة، «ليس أمامنا سوى خيار واحد وهو الحوار والجلوس سويا لتجنب البلاد من مخاطر الانزلاق إلى ما لا يحمد عقباه»، مجددا في الوقت نفسه التأكيد على انفتاح بلاده على جميع دول العالم.

ونوه البرهان بتطابق وجهات النظر السودانية والمصرية تجاه كافة الملفات سواء كان ملف سد النهضة أو البحر الأحمر أو دول الجوار مثل ليبيا، مفيدا أن البلدين يعملان معا من أجل الحفاظ على أمنهما وأمن المنطقة.

والتقى مساء أمس الأول، الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في القاهرة برئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان وجرى استعراض مجمل العلاقات الثنائية بين البلدين وآخر مستجدات الأوضاع الإقليمية وتطورات ملف سد النهضة.

وأكد البيان المشترك أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية وزيادة التبادل التجاري وتعميق التعاون المشترك على الصعيدين الأمني والعسكري، بما يسهم في تحقيق مصالح البلدين والشعبين، وتمسك البلدين بالتوصل إلى اتفاق قانوني عادل ومنصف وملزم لعملية ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي.