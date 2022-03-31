مقتل 6 جنود باكستانيين في حادث إرهابي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - لقي ستة جنود من رجال الجيش الباكستاني مصرعهم خلال هجوم شنته مجموعة من الإرهابيين على مجمع عسكري في منطقة «تانج» بإقليم خيبر بختونخواه شمال غرب باكستان. وأوضح بيان صادر عن الإدارة الإعلامية للجيش الباكستاني أن الهجوم وقع في وقت متأخر من الليلة الماضية، حيث حاولت عناصر إرهابية اقتحام مجمع عسكري، ولكن قوات الجيش تصدت لها في مدخل المجمع، وقضت على ثلاثة من الإرهابيين الذين نفذوا الهجوم، في حين قتل ستة جنود بنيران الإرهابيين.



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