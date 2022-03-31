شكرا لقرائتكم خبر اليمنيون يتفاوضون بالرياض والحوثي يصعد اعتداءاته ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فيما تواصل جلسات المشاورات اليمنية ـ اليمنية في الرياض أعمالها لليوم الثاني على التوالي، برعاية مجلس التعاون الخليجي ، وبينما أوقف التحالف العربي لدعم الشرعية عملياته، صعدت ميليشيات الحوثي الإرهابية من اعتداءاتها.

وبدأت فرق عمل اللجان جلستين لكل محور، من المحاور الستة المطروحة للمشاورات أعمالها، ويسعى المتشاورون إلى تقييم الوضع السياسي والاقتصادي والأمني ومكافحة الإرهاب، إضافة إلى تقييم الوضع الإغاثي والإنساني، والإعلامي الراهن.

في غضون ذلك ردت ميليشيات الحوثي على تعليق التحالف العربي لعملياته العسكرية في دعم الشرعية في اليمن بتصعيد هجماتها البرية بهدف نسف فرص السلام.

وأعلنت ميليشيات الحوثي أمس الأول رسميا انتهاء هدنتها الوهمية التي أعلنت سريانها الأحد الماضي واستمرت لـ3 أيام، وبثت بيانا جديدا لإعلان التصعيد في الميدان.

وقال ما يسمى المجلس السياسي للحوثيين «إنه يعبر عن أسفه الشديد إزاء عدم استجابة التحالف الواضحة والصريحة لمبادرة السلام الجاد والدائم، في إشارة لما طرحه رئيس المجلس السياسي مهدي المشاط، وقال البلاغ «إن المبادرة أثبتت وبما لا يدع مجالا للشك تأكيد حرص اليمن على استعادة السلام وحسن الجوار، ونؤكد أنه لا سلام دون رفع الحصار عن كاهل الشعب اليمني واحترام سيادة واستقلال اليمن».

وعلى الصعيد الميداني قال مصدر ميداني بمحافظة حجة، «إن مواجهات عنيفة دارت خلال الساعات الماضية بين قوات الجيش الوطني وميليشيات الحوثي في جبهة بني حسن بمديرية عبس، وأسفرت عن سقوط قتلى وجرحى من الميليشيات، إثر هجوم شنته ميليشيات الحوثي على مواقع للجيش.

وفي مأرب، أعلنت قوات الجيش اليمني والمقاومة الشعبية، كسر هجوم لميليشيات الحوثي الإيرانية في الجبهة الجنوبية لمحافظة مأرب. وقال المركز الإعلامي للجيش اليمني، «إن أفراد الجيش تصدوا لعملية هجومية شنتها الميليشيات الإيرانية منذ الساعات الأولى أمس الأول في محاولة لاستعادة المواقع التي خسرتها خلال اليومين الماضيين».

إلى ذلك أعلنت منظمة الأمم المتحدة للهجرة، نزوح أكثر من 200 أسرة يمنية، خلال أقل من أسبوع، جراء استمرار الأعمال القتالية وتفاقم الأزمة الإنسانية، وقالت (الهجرة الدولية) «إنه بين 20 و26 مارس الجاري، تتبعت مصفوفة النزوح التابعة للمنظمة الدولية للهجرة في اليمن 202 أسرة (يمثلون 1212 فردا) نزحت مرة واحدة على الأقل».

وأضافت في تقريرها الأسبوعي أن أهم خمس محافظات شهدت نزوحا هي على التوالي: «مأرب (48 أسرة) وتعز (37 أسرة) والحديدة (36 أسرة) والضالع (35 أسرة) وإب (33 أسرة)». وأوضحت أنه منذ بداية عام 2022 وحتى 26 مارس الجاري رصدت منظمة الهجرة الدولية نزوح 4786 أسرة يمثلون (28 ألف و716 فردا) تعرضت للنزوح مرة واحدة على الأقل.

وأشارت إلى نزوح 28 أسرة في الفترة المشمولة بالتقرير السابق ولم تضف حينها، وتم إضافتها للعدد التراكمي للنازحين خلال العام الجاري.

النازحون اليمنيون في أسبوع:







28,716 شخصا



4786 أسرة



5 محافظات تتصدر النزوح



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