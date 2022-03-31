الرئاسة الفلسطينية: سياسة إسرائيل تدفع الأوضاع للانفجار

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وأدانت الرئاسة، في بيان نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية، ما وصفته «التصعيد الإسرائيلي الخطير» باقتحام المسجد الأقصى وقتل وإصابة عدد من الفلسطينيين خلال اقتحام مخيم جنين للاجئين في الضفة الغربية.
واعتبرت أن «مثل هذه الاستفزازات المتمثلة بمواصلة الاقتحامات وعمليات القتل اليومية لأبناء شعبنا، وجرائم المستوطنين اليومية، ستجر المنطقة إلى مزيد من أجواء التوتر والتصعيد».
وقالت «إن هذه سياسة إسرائيلية تصعيدية لا تنسجم مع الجهود المبذولة على الصعد كافة لجعل شهر رمضان المتزامن مع الأعياد شهرا مقدسا».
وحملت الرئاسة حكومة إسرائيل المسؤولية كاملة عن التصعيد وتداعياته، مطالبة المجتمع الدولي بـ «التحرك الفوري للجم إسرائيل ومحاسبتها على جرائمها»، كما طالبت الإدارة الأمريكية بالتدخل الفوري لوقف سياسة الحكومة الإسرائيلية التي تدفع بالأوضاع نحو الانفجار.
وقتل ثلاثة فلسطينيين أمس، أحدهما بعد أن طعن مستوطنا إسرائيليا وأصابه بجروح، والآخرون خلال مواجهات بعد اقتحام الجيش الإسرائيلي مخيم جنين في الضفة الغربية.
وكان فلسطيني من جنين نفذ قبل يومين عملية إطلاق نار في مدينة يني بارك داخل إسرائيل أسفرت عن مقتل خمسة أشخاص وجرح آخرين قبل أن يقتله عناصر من الشرطة الإسرائيلية.
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