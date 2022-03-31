شكرا لقرائتكم خبر اعتقال 4 ألمانيات عائدات من سوريا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أمر الادعاء العام الاتحادي بألمانيا صباح أمس باعتقال أربع نساء يشتبه في انتمائهن لتنظيم الدولة الإسلامية (داعش) عند عودتهن إلى ألمانيا، وأعلن أنه تم اعتقال النساء في مطار فرانكفورت بغرب ألمانيا وأنه من المقرر استجوابهن.

وبحسب البيانات، شقت النساء الأربع طريقهن إلى سوريا أو العراق خلال عامي 2013 و2014 للانضمام إلى تنظيم الدولة الإسلامية هناك.

وبحسب الادعاء، فإن واحدة منهن متهمة أيضا بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب واتجار بالبشر، ويشتبه أنها اشتركت مع زوجها في معاملة سيدة إيزيدية على أنها جارية، ويشتبه أن هذه السيدة كانت ضحية لاعتداءات جنسية.