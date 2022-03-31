اعتقال 4 ألمانيات عائدات من سوريا

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وبحسب البيانات، شقت النساء الأربع طريقهن إلى سوريا أو العراق خلال عامي 2013 و2014 للانضمام إلى تنظيم الدولة الإسلامية هناك.
وبحسب الادعاء، فإن واحدة منهن متهمة أيضا بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب واتجار بالبشر، ويشتبه أنها اشتركت مع زوجها في معاملة سيدة إيزيدية على أنها جارية، ويشتبه أن هذه السيدة كانت ضحية لاعتداءات جنسية.
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