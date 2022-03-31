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اعتقال 4 ألمانيات عائدات من سوريا

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- بواسطة أيمن الوشواش - أمر الادعاء العام الاتحادي بألمانيا صباح أمس باعتقال أربع نساء يشتبه في انتمائهن لتنظيم الدولة الإسلامية (داعش) عند عودتهن إلى ألمانيا، وأعلن أنه تم اعتقال النساء في مطار فرانكفورت بغرب ألمانيا وأنه من المقرر استجوابهن.

وبحسب البيانات، شقت النساء الأربع طريقهن إلى سوريا أو العراق خلال عامي 2013 و2014 للانضمام إلى تنظيم الدولة الإسلامية هناك.

وبحسب الادعاء، فإن واحدة منهن متهمة أيضا بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب واتجار بالبشر، ويشتبه أنها اشتركت مع زوجها في معاملة سيدة إيزيدية على أنها جارية، ويشتبه أن هذه السيدة كانت ضحية لاعتداءات جنسية.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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