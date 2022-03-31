شكرا لقرائتكم خبر عن "المحامين": استمرار إصدار كارنيهات العضوية ممهورة بتوقيع الراحل رجائى عطية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت الأمانة العامة لنقابة المحامين، استمرار إصدار كارنيهات عضوية نقابة المحامين ممهورة بتوقيع النقيب الجليل الراحل رجائي عطية ، إلى أن يتم انتخاب نقيب آخر طبقًا للقانون .

كما قررت بشأن صدور كارنيهات عضوية نقابة المحامين أمس على الوجه الغير صحيح، وتحمل توقيعًا لغير نقيب المحامين الراحل رجائي عطية، إحالة الموظف حسن الصادق، مدير إدارة الكارنيهات بالنقابة العامة إلى التحقيق فيما هو منسوب إليه، وكذلك كل من شارك في ماتم طبعه من كارنيهات بالمخالفة للنظام النقابي، وذلك بعد الاطلاع على قانون المحاماة، وعلى ما تم إبلاغهم من صدور كارنيهات عضوية نقابة المحامين أمس على الوجه غير الصحيح، وتحمل توقيعًا لغير نقيب المحامين الراحل.

وشددت الأمانة العامة على ألا تتحمل النقابة أي مبالغ مالية لما تم تنفيذه من كارنيهات بالمخالفة، وأن يحال هذا القرار إلى عبدالحفيظ الروبي عضو المجلس، لاتخاذ إجراءات التحقيق على وجه السرعة.

وأوضحت الأمانة العامة لنقابة المحامين، أنها قررت أن تعتبر الكارنيهات الصادرة غير صحيحة ، وتستبدل بدون رسوم ، ويحظر استخدامها ، وتعد محرر مزور يعرض حامله للمساءلة الجنائية ، والتأديب.