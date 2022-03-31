شكرا لقرائتكم خبر عن "الأعلى للإعلام" يهنئ رئيس الوزراء بمناسبة حلول شهر رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأ الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وأعضاء الحكومة، بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم.

وقال جبر فى التهنئة: "يسعدني أن أتقدم بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن أعضاء المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، لسيادتكم بأصدق التهاني بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، أعاده الله عليكم وشعب مصر العظيم والأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات".

وأضاف: "ندعو الله عز وجل أن يكلل مسيرتكم الوطنية المخلصة بالتوفيق والسداد وأن يُعيد علينا هذه الأيام الكريمة ونفحاتها الروحانية باليمن والخير والبركات".

واختتم رئيس الأعلى للإعلام: "نطلع إلى المزيد من النجاح تحت القيادة الحكيمة والرشيدة لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.. وكل عام وسيادتكم بخير".

كما هنأ الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم، وقال: "يطيب لي بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن أعضاء المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أن نهنئ سيادتكم بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، إذ نبعث لسيادتكم وأعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة والقادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود بخالص التهنئة وأصدق الأمنيات بمناسبة الشهر الكريم"، وقال: "ندعو الله أن يعيد هذه الأيام المباركة على مصر وقواتنا المسلحة بالخير واليمن والبركات.. عاشت قواتنا المسلحة مهدًا للبطولات وعرينًا للأبطال.. وحفظ الله مصر واحةً للخير والأمان.. وكل عام وسيادتكم بخير".

كما أجرى الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، اتصالًا هاتفيًا، بفضيلة الإمام الأكبر الشيخ أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، لتهنئته بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم.

وتقدم الكاتب الصحفي كرم جبر، بالتهنئة بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم، راجيًا المولى جلت قدرته أن يعيد على مصر والأزهر الشريف هذا الشهر العظيم بالخير واليمن والبركات وقال : "ليبقى أزهرنا الشريف لعصور عـديدة ولأزمنة مديدة حصنًا منيعًا لتأمين تراث وحاضر ومستقبل الأمة الإسلامية.. يحمل في ضميره قيم الاعتدال والسماحة والوسطية".

ومن جانبه، أعرب الدكتور أحمد الطيب، خلال الاتصال عن خالص تقديره على هذه المعايدة الكريمة، داعيا الله العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة على مصر، قيادة وشعبا، وعلى الأمتين العربية والاسلامية بالخير واليُمن والبركات.

وهنأ المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، وهيئة الشرطة من ضباط وجنود، بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم.

وقال كرم جبر: "يطيب لي بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن أعضاء المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أن نهنئ سيادتكم بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، إذ نعرب عن خالص تقديرنا للدور الذي يلعبه رجال الشرطة في حماية أمن واستقرار الوطن فهم العيون الساهرة لصون الوطن ويقدمون كل غال ونفيس لحماية أبنائه"، وقال: "ندعو الله أن يعيد هذه الأيام المباركة على مصر ورجال الشرطة بالخير واليمن والبركات".

واختتم رئيس الأعلى للإعلام: "حفظ الله مصر وحفظ رجال شرطتنا من كل سوء، ورحم شهداءنا الأبرار الذين ضحوا بأرواحهم الطاهرة من أجل حماية الوطن والحفاظ على استقراره".