شكرا لقرائتكم خبر عن أكرم القصاص عن لقاء الرئيس السيسى بالفريق البرهان: مصر والسودان مصير واحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شدد الكاتب الصحفى أكرم القصاص رئيس مجلس إدارة وتحرير ”الخليج 365”، على أهمية لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي برئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول عبدالفتاح البرهان، واصفا اللقاء بالمهم للغاية.، متابعا:" مصر والسودان مصير وبلد واحد ومصر تدعم إرادة الشعب السوداني في مرحلته الانتقالية والتوافق بين الفرقاء لأن السودان يعاني مشاكل اقتصادية وأمنية يمكن حلها بالتوافق".

وقال "القصاص" في مداخلة هاتفية لقناة "سي تى في"، إن العالم يشهد صراعات وتقاطعات، فضلا عن الحرب الروسية الأوكرانية ، وانشغال القوى الكبرى في صراعاتها ، منوها بأهمية الشراكة والتعاون بين الدول العربية والافريقية وقدرتهم على اتخاذ قرارات وتباحثها في القضايا المختلفة.

وأضاف رئيس تحرير الخليج 365"، أن مصر تساند استقرار السودان ومساره السياسي خاصة في مرحلته الانتقالية الدقيقة، حيث تعمل القاهرة على تقديم كل الدعم اللوجيستي والمساعدات والتدريب والتعاون، كما أن هناك قضايا مشتركة بين البلدين مثل استقرار ليبيا والسد الاثيوبي ، معلقا: من المهم التوافق على عملية ملء وتشغيل السد ، حيث أن مصر والسودان دولتى المصب تتأثران بأى اختلالات لتشغيل السد، فضلا عن أمن البحر الأحمر.