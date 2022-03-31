شكرا لقرائتكم خبر عن "الأعلى للإعلام" يبعث برقية تهنئة للرئيس السيسى بمناسبة حلول شهر رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعث الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برقية تهنئة الى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالأصالة عن نفسه وبالإنابة عن أعضاء المجلس، بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم.

وجاء بالبرقية "يشرفني والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن أبعث لسيادتكم بأسمى آيات التهنئة، سائلين المولى جلت قدرته أن يكلل مسيرتكم الوطنية المخلصة بالتوفيق والسداد، وأن يهل علينا هذا الشهر الكريم الذي تتجلى فيه فيوض من البركات، وترتقي فيه الأنفس بذكر الرحمن".

وأضاف: "نشكر العلي القدير على ما أصبحت عليه مصر الآن، وقد بلغت مسيرة العمل الوطني بفضلكم مدارج متميزة في التنمية، وهي تواصل سعيها نحو مستقبل مليء بالأمن والازدهار".

واختتم رئيس المجلس برقيته: "أخيراً أدعو الله عز وجل في هذا الشهر الفضيل أن يوفق سيادتكم في استكمال مسيرة التنمية والبناء والارتقاء التي تشهدها مصر في كافة ربوعها.. وكل عام وسيادتكم بخير".