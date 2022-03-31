انت الان تتابع خبر تعرف على مركز العراق ضمن تصنيف'فيفا' والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وجاء ضمن التصنيف الاخير للاتحاد الدولي لكرة القدم على الصعيد العربي، تصدرمنتخب المغرب، حيث تقدم إلى المركز الـ24 عالميا، يليه منتخبات مصر (32)، تونس (35)، الجزائر (44)، السعودية (49)، قطر (51)، الإمارات (68)، العراق (72)، عمان (75)، سوريا (88).وعلى المستوى الأفريقي، جاء منتخب مصر في المركز الرابع بعد السنغال المتصدر، ثم المغرب في الوصافة ونيجيريا صاحبة المركز الثالث.

وآسيويا، احتل منتخب إيران المركز الأول (21)، يليه اليابان (23)، ثم كوريا الجنوبية (29)، أستراليا (42) والسعودية (49).

أما عالميا فاحتل منتخب البرازيل الصدارة، متفوقا على منتخب بلجيكا الذي تراجع لمقعد الوصيف ثم فرنسا، بينما حل منتخب الأرجنتين رابعا وإنجلترا خامسا.

