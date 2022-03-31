انت الان تتابع خبر الرافدين يحدد فائدة سلف المتقاعدين وموعد تسديدها - عاجل والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - حدد مصرف الرافدين، اليوم الخميس، فائدة السلف الممنوحة للمتقاعدين وموعد تسديدها.
وذكر المصرف في بيان ورد للسومرية نيوز، أن "سلف المتقاعدين تبلغ ٢٥ مليون وتسدد على خمس سنوات".
وأضاف البيان، أن "فائدة سلفة ٢٥ مليون للمتقاعدين تصل الى ٥%"، مبينا ان "التقديم عليها يتم عبر فروع المصرف ببغداد والمحافظات".
وأضاف البيان، أن "فائدة سلفة ٢٥ مليون للمتقاعدين تصل الى ٥%"، مبينا ان "التقديم عليها يتم عبر فروع المصرف ببغداد والمحافظات".