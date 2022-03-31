الرافدين يحدد فائدة سلف المتقاعدين وموعد تسديدها - عاجل

وذكر المصرف في بيان ورد للسومرية نيوز، أن "سلف المتقاعدين تبلغ ٢٥ مليون وتسدد على خمس سنوات".

وأضاف البيان، أن "فائدة سلفة ٢٥ مليون للمتقاعدين تصل الى ٥%"، مبينا ان "التقديم عليها يتم عبر فروع المصرف ببغداد والمحافظات".

