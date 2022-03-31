أمريكا وأستراليا تنتقدان مواقف الهند من روسيا.. ماذا قالت؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 31 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

انتقدت الولايات المتحدة وأستراليا الهند، بسبب بحثها اقتراحاً روسياً من شأنه تقويض العقوبات التي فرضتها أمريكا وحلفاؤها، وهو ما يظهر خلافاً عميقاً بين الشركاء الأمنيين الناشئين.



وذكرت وكالة بلومبرغ أن الخلاف يتزامن مع توجه وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى دلهي لإجراء محادثات.

وقالت وزيرة التجارة الأمريكية جينا ريموندو للصحافيين في واشنطن أمس الأربعاء: "حان وقت الوقوف في الجانب الصحيح من التاريخ، والوقوف إلى جانب الولايات المتحدة وعشرات الدول الأخرى، والدفاع عن الحرية والديمقراطية والسيادة مع الشعب الأوكراني، وليس تمويل حرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وتأجيجها ومساعدتها".

ووصفت الوزيرة التقارير عن بحث الهند الاقتراح الروسي بـ "مخيبة للآمال للغاية"، مضيفة أنها لم تطلع على التفاصيل.

ومن ناحيته، قال دان تيهان، وزير التجارة الأسترالي الذي تحدث أيضاً في الإحاطة، إن "من المهم أن تتعاون الديمقراطيات معاً للحفاظ على النهج القائم على القواعد الذي اتبعناه منذ الحرب العالمية الثانية".

وتعكس التصريحات تزايد الانزعاج من الهند بين أعضاء المجموعة الرباعية التي تسعى إلى مواجهة الصين في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، وتضم إلى جانب الهند، الولايات المتحدة، وأستراليا، واليابان.