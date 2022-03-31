الرئيس الاوكراني: لا نصدق الوعود الروسية ونستعد للقتال

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 31 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الخميس، إنه لا يصدق تعهدات روسيا بتقليص عملياتها العسكرية في بلاده، مشيراً إلى أن قواته تتحضّر لمعارك جديدة في شرق البلاد.



وجاء إعلان الرئيس الأوكراني بعد إعلان وزارة الدفاع الروسية التزام قواتها اعتباراً من صباح الخميس بوقف إطلاق النار في ماريوبول لإجلاء المدنيين من المدينة الأوكرانية المحاصرة، ما اعتبرته نائبةرئيس الوزراء الأوكرانية إيرينا فيريشوك "تلاعباً".

وقال زيلينسكي في رسالة مصورة: "نحن لا نصدق أحداً، ولا عبارة جميلة واحدة"، مشيراً إلى أن القوات الروسية تعيد انتشارها لمهاجمة إقليم دونباس في شرق البلاد.

وأضاف "لن نتنازل عن شيء، سنقاتل من أجل كل شبر من أرضنا".

وحث الرئيس الأوكراني الخميس هولندا على الاستعداد لمقاطعة صادرات الطاقة الروسية، في خطاب ألقاه أمام البرلمان الهولندي.