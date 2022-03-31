موسكو تعلن مواصلة العمليات في شرق أوكرانيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 31 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف، اليوم الخميس، إن القوات الروسية تواصل عملياتها في شرق أوكرانيا، وأنها سيطرت على منطقة زولوتا نيفا، جنوب غرب دونيتسك.



وأعلن كوناشينكوف أن "القوات الروسية تقدمت يوم أمس 6 كيلومترات، وتمكنت من قتل 60 من قوات العدو".

وأضاف أن وحدات من منطقة لوهانسك الأوكرانية الانفصالية تقدمت 5 كيلومترات، وتشتبك مع "القوميين" الأوكرانيين في كريمينا، شمال غرب لوهانسك.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم أن مقاتلاتها دمرت في اليوم السابق 52 منشأة عسكرية أوكرانية ومستودعي وقود.

وجاء في بيان للوزارة، نقله موقع قناة "آر تي عربية" "دمرت مقاتلاتنا الحربية 52 منشأة عسكرية أوكرانية، بما فيها نظام دفاع جوي من طراز إس300-، ومستودعي وقود، و38 معقلاً ومنطقة تمركز للمعدات العسكرية الأوكرانية".